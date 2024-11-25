Киев, 26 ноября, 2024, 01:21 — ИА Регнум. Совет «не расслабляться» дала странам Запада Елена Зеленская, супруга главы киевского режима Владимира Зеленского, в интервью телеканалу Rai, которое было опубликовано 25 ноября на YouTube-канале офиса украинского политика.

Volodymyr Tarasov/Global Look Press Елена Зеленская

«Нужно понять, что Россия на примере Украины показывает, что будет с Западом», — пояснила Зеленская и добавила, что Западу следует не «расслабляться», так как это опасно, и позаботиться о своей информационной безопасности.

Также Зеленская указала, что в геополитическом противостоянии Россия использует «гибридные инструменты соперничества».

Так супруга главы киевского режима ответила на вопрос о том, что произойдёт в случае поражения Украины и смогут ли соседние с ней страны чувствовать себя в безопасности при таком исходе.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявили европейские военные на пражской конференции Prague Defence Summit, прекращение боевых действий из-за возможного перемирия между Россией и Украиной будет угрожать государствам НАТО. По мнению главы Многонационального корпуса НАТО «Северо-Восток» генерал-лейтенанта бундесвера Юргена-Йоахима фон Зандрарта, после завершения украинского конфликта между Россией и западными государствами разгорится новая гибридная война. Он уверен, что альянс полностью готов к подобному развитию событий.

19 октября президент России Владимир Путин отметил, что фактически НАТО воюет с Россией, только использует для этого украинских военнослужащих. Глава государства указал на то, что украинские специалисты не умеют самостоятельно быстро менять программное обеспечение вооружений и электронных средств подавления, а также использовать западное высокоточное оружие, за них это делают натовские специалисты.

Президент РФ отмечал, что никакие западные вооружения не способны изменить ход спецоперации, а поставки оружия киевскому режиму только подтверждают участие стран НАТО в конфликте на Украине.

При этом российский лидер неоднократно называл бредом разговоры о возможном нападении РФ на Европу и отмечал, что подобные заявления служат для оправдания гонки вооружений.