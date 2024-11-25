Лондон, 25 ноября, 2024, 20:37 — ИА Регнум. Астероид 2024 РТ5, прозванный второй Луной из-за того, что следует за Землёй в течение нескольких месяцев, скоро начнёт отдаляться от планеты, а потом приблизится в 2055 году. Об этом 25 ноября сообщил британский сайт научных новостей Phys.

Илья Наймушин/РИА Новости

Космический объект находится на расстоянии около 3,5 млн км от Земли. До января он продолжит сближение и будет находиться в 1,8 млн км. После этого он под воздействием гравитации Солнца начнёт углубляться в Солнечную систему.

«Вторая Луна» вновь приблизится к Земле в 2055 году, но к тому времени скорость движения объекта станет гораздо выше, и астероид не будет долго находиться рядом. Он совершит частичный оборот вокруг планеты.

Как передавало ИА Регнум, астероид 2024 РТ5 был замечен на орбите Земли в августе. Его размер в диаметре составляет 10-11 м. Объект слишком мал, чтобы люди могли увидеть его невооружённым взглядом с Земли.

Научный директор Московского планетария Фаина Рублева подчеркнула, что астероид никогда не сможет стать постоянным спутником нашей планеты. При этом пока объект вращается вокруг Земли.