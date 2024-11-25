Вена, 25 ноября, 2024, 19:54 — ИА Регнум. «Газпром» прекратил поставки газа в Австрию после того, как австрийская компания OMV не закрыла долг в размере €230 млн. Об этом 25 ноября сообщило агентство Reuters.

Павел Львов/РИА Новости

«По словам трёх источников, близких к «Газпрому» и OMV, австрийская фирма не произвела оплату на сумму €230 млн за октябрь. Это был первый случай, когда клиент из Европейского союза не заплатил за газ «Газпрома», — сказано в материале.

Агентство отмечает, что таким образом австрийская сторона попыталась получить «компенсацию» в рамках исполнения решения арбитражного суда в связи с якобы нерегулярными поставками газа «Газпромом» её немецкому подразделению. В ответ российская компания 16 ноября прекратила поставки.

Как передавало ИА Регнум, 28 мая генеральный директор OMV Альфред Штерн заявил, что компания считает невозможным отказ от контракта с «Газпромом», поскольку на российский газ пока не введены санкции. По его словам, OMV не рассматривает возможность выхода из контрактов, которые рассчитаны до 2040 года.

В феврале президент России Владимир Путин заявил, что Москва не зависит от европейских покупателей газа. Глава государства посоветовал странам Европы самостоятельно решить, заинтересованы ли они в закупках российских энергоресурсов. В случае отказа Россия будет использовать другие экспортные маршруты, а также продолжит развивать внутреннюю газификацию.