Москва, 25 ноября, 2024, 19:55 — ИА Регнум. Ситуация с ипотечным кредитованием в России может улучшиться в 2025 году. Об этом в интервью РИАМО в понедельник, 25 ноября, заявила финансовый советник Анна Веденеева.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Возможно, будут введены дополнительные субсидии или программы поддержки для определенных категорий граждан, что сделает ипотеку более доступной», — отметила эксперт.

Она предположила, что если Центробанк России решит в будущем году снизить ключевую ставку для стимулирования экономики, это может привести к снижению ипотечных ставок. Это было бы выгодно для заёмщиков, так как снизит стоимость кредита.

Также она допустила изменение ситуации на рынке недвижимости.

«Если спрос на жильё останется высоким, это может способствовать росту цен и, как следствие, увеличению ставок. С другой стороны, если рынок начнет охлаждаться, это даст возможность заёмщикам получить более выгодные условия», — заключила Веденеева.

Ранее 25 ноября член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков отметил, что цены на вторичное жильё в России держатся на одном уровне из-за дефицита на рынке как спроса, так и предложения. Он напомнил, что была повышена ключевая ставка и, соответственно, стали высокими ставки по депозитам и по ипотеке, что снизило количество выдаваемых ипотечных кредитов.

19 ноября в разговоре с ИА Регнум экономист Василий Колташов рассказал об изменениях, которые происходят на рынке жилой недвижимости в России. По его словам, уходят панические ожидания большого роста стоимости объектов, также ипотека перестаёт быть основным инструментом покупки. Вместе с тем эксперт указал на некоторое падение цен на рынке недвижимости, которое уже началось.

Ранее, 25 октября Центробанк повысил ключевую ставку до рекордного 21%. Регулятор объяснил это стремлением снизить темпы инфляции, которые оказались гораздо выше ожидаемых. Согласно прогнозу ЦБ, в 2025 году инфляция снизится до 4,5–5%, а в 2026 году — до 4%.