Киев, 25 ноября, 2024, 19:40 — ИА Регнум. Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) надо дать право стрелять в людей. Об этом 25 ноября заявил старший сержант Вооружённых сил Украины (ВСУ) по фамилии Соколов.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, у военкомов сейчас нет возможности выполнять планы по мобилизации, потому что они «беззащитные».

«Они не имеют права применять силу, они безоружные ходят, достают часто, на них нападения совершают. Они беззащитные в реальности. Им надо дать полномочия, надо дать возможность применять физическую силу к уклонисту. Стрелять надо дать право», — приводит его слова издание «Страна. ua».

Как передавало ИА Регнум, на Украине сотрудники ТЦК на фоне нехватки желающих отправляться на фронт вылавливают мужчин на улицах и в общественных заведениях. 23 ноября украинское издание «Страна. ua». сообщило, что большинство военнообязанных в Харькове не выходят на работу, так как военкомы начали устраивать облавы на предприятиях.

На Украине 18 мая вступил в силу закон об ужесточении мер мобилизации. Призывной возраст был снижен с 27 до 25 лет. Кроме того, в ряды ВСУ по новому закону призывают граждан, считавшихся ранее негодными к воинской службе.

Сотрудникам ТЦК разрешили вручать повестки в любое время суток. Кроме того, повестку могут вручить в любом месте и насильно увезти человека на медкомиссию, а затем — отправить на фронт.

Президент России Владимир Путин в сентябре заявил, что проводимая Киевом тотальная мобилизация полностью обескровит Украину. Следующим шагом такой политики будет призыв студентов и создание аналога гитлерюгенда, который был в нацистской Германии.