Москва, 25 ноября, 2024, 19:20 — ИА Регнум. Россия рассматривает возможность размещения в Азии ракет средней и меньшей дальности, если там появятся аналогичные американские системы. Об этом 25 ноября заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Безусловно, это одна из опций, о которых тоже неоднократно говорилось. Появление соответствующих американских систем в любом регионе мира будет предопределять наши дальнейшие шаги, в том числе в сфере организации военного и военно-технического ответа», — сказал он.

Рябков добавил, что у оппонентов России и их сателлитов не должно быть ложного чувства безопасности или самоуспокоенности.

По его словам, практика показывает, что уговоры и аргументы не имеют должного эффекта, поэтому необходимы более сильные средства, включая развёртывание систем, которые могут поражать цели и выступать в качестве компенсирующей меры.

Замглавы МИД подчеркнул, что сегодняшние международные обязательства России не накладывают никаких ограничений на потенциальное размещение ракет средней дальности «Орешник».

Как передавало ИА Регнум, 21 ноября Россия нанесла удар по заводу «Южмаш» в Днепропетровске гиперзвуковой баллистической ракетой «Орешник». Президент РФ Владимир Путин сообщил, что это стало ответом на удары ВСУ ракетами ATACMS и Storm Shadow по Курской и Брянской областям.

25 ноября основатель американской частной военной компании Blackwater Эрик Принс призвал президента США Джо Байдена не провоцировать Россию после удара новейшей баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по Украине. Он также назвал решение Байдена разрешить Украине бить вглубь территории России дальнобойным оружием безответственным шагом.

Как отметил в беседе с ИА Регнум эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев, ракеты ATACMS и Storm Shadow очень сложные в использовании. Для их применения требуется многолетнее обучение. В ВСУ своих специалистов такого уровня нет. Системы наведения, обслуживания, выдачи полётных заданий и координации есть на сегодняшний день только у США, Британии и Франции, добавил эксперт.