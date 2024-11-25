Загреб, 25 ноября, 2024, 19:10 — ИА Регнум. Нанесение ударов Вооружёнными силами Украины (ВСУ) по российским регионам дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow фактически является прямым нападением США и их европейских союзников на РФ. Об этом заявило хорватское издание Advance.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы не имеем в виду тот факт, что это оружие было произведено на Западе <…> Речь идёт о том, что этим вооружением буквально приходится управлять американским военным или союзным им англичанам и французам», — говорится в статье, опубликованной 22 ноября.

Издание подчеркнуло, что такими ракетами должны управлять опытные военные специалисты. Кроме того, для сопровождения зарядов до цели требуется сложное радиолокационное оборудование, которого у Украины нет. Киев в данном случае просто предоставляет свою территорию, с которой США, Франция и Великобритания наносят удары по территории РФ.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ 19 и 21 ноября нанесли удары по Курской и Брянской областям ВСУ ракетами ATACMS, системами Storm Shadow и HIMARS. Россия в ответ запустила новейшую гиперзвуковую ракету «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске.

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что удар нанесли в ходе испытания нового комплекса в безъядерном оснащении. Это стало ответом на действия Запада по наращиванию напряжённости.

Замглавы МИД России Сергей Рябков 25 ноября заявил, что Москва готова на любые военные ответы, если Запад продолжит провокации. Он назвал предупреждением выступление российского президента и рекомендовал западным странам перестать «повышать ставки».

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев в беседе с ИА Регнум отметил, что дальнобойные ракеты относятся к очень сложным технологиям. Для их запуска нужно учиться пять лет, и таких специалистов у Украины нет. Ракетами ATACMS управляют американцы, Storm Shadow — британцы, SCALP-EG — французы, подчеркнул эксперт.