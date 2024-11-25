Львов, Украина, 25 ноября, 2024, 19:00 — ИА Регнум. Российские хакеры из группировок KillMilk, Crok и Beregini получили доступ к личному компьютеру одного из испанских боевиков из состава Вооружённых сил Украины (ВСУ) и обнаружили там файлы с детским и гей-порно. Об этом в понедельник, 25 ноября, сообщил Telegram-канал Mash.

Иван Шилов ИА Регнум

Получив доступ к компьютеру боевика, хакеры вычислили точные координаты лагеря иностранных наёмников, проходящих обучение перед отправкой в зону боевых действий. Он находится неподалёку от города Яворов Львовской области, в 20 км от границы с Польшей у Яворовского полигона, где располагается военная база НАТО, а также база подготовки и обучения пилотов F-16 и пункты пересадки на вертолёты Североатлантического альянса.

Хакеры, просмотрев файлы в ноутбуке наёмника, увидели там контент с детской и ЛГБТ-порнографией (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено), а также фото с оружием и флагами легиона наёмников.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре боец Вооружённых сил России с позывным Артист рассказал, что иностранные наёмники, в числе которых грузины, канадцы, колумбийцы, немцы, поляки, причастны к пыткам мирного населения в курском приграничье. По словам российского военного, солдаты не раз находили тела мирных жителей в сёлах Курской области. Он также заявил, что наёмники убивают за деньги, поэтому им всё равно, за кого воевать.

21 октября российский суд заочно приговорил к 14 годам заключения за участие в боевых действиях в рядах ВСУ американского наёмника Джастина Эллиота Мишлера. Ведомство уточнило, что непосредственное участие наёмник принимал в боях на стороне Вооружённых сил Украины в ДНР.

7 ноября Генпрокуратура России проинформировала, что наёмник ВСУ гражданин Новой Зеландии Джордан О’Брайен заочно предстанет перед судом в Курской области за участие в атаках Киева на этот российский регион. По информации правоохранительных органов, в апреле 2022 года он прибыл на территорию Украины и вступил в наёмническую группировку. Он воевал против российских военных и мирных жителей и получал за это вознаграждение, эквивалентное 450 тыс. рублей в месяц. В сентябре 36-летнего наёмника объявили в международный розыск и заочно арестовали.