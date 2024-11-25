Санкт-Петербург, 25 ноября, 2024, 18:52 — ИА Регнум. Устроивший ДТП в Ленинградской области водитель автобуса задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело. Об этом 25 ноября сообщила пресс-служба главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

«Полицией возбуждено уголовное дело в отношении водителя рейсового автобуса, допустившего ДТП в Новоселье», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в отношении водителя возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

Как передавало ИА Регнум, в аварии с автобусом и грузовиком в Ленинградской области пострадали 15 человек, из них 14 были доставлены в больницы. ДТП произошло утром 25 ноября в посёлке Новоселье Ломоносовского района. Рейсовый автобус въехал сзади в припаркованную у обочины фуру.