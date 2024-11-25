Махачкала, 25 ноября, 2024, 19:01 — ИА Регнум. Старший лейтенант российской армии Магомед Исбакиев посмертно получил звание Героя России. Он стал 13-м дагестанцем, удостоенным «Золотой Звезды» за участие в специальной военной операции. Об этом 25 ноября сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

Михаил Климентьев/РИА Новости

«Группа Исбакиева обеспечивала перегруппировку войск в Херсонской области, за сутки они уничтожили до 20 единиц бронетехники и более 200 фашистов», — написал он в Telegram-канале.

Меликов также поблагодарил гвардии майора Дениса Диденко. Он в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с участниками программы «Время героев» рассказал о подвиге дагестанца и, вместо того чтобы попросить что-то для себя, попросил присвоить звание Героя России Исбакиеву, выполнившему боевую задачу ценой своей жизни.

Глава Дагестана отметил, что президент очень трепетно относится к таким подвигам. 25 ноября он подписал указ о награждении Исбакиева.

Как передавало ИА Регнум, 9 ноября было присвоение звание Героя России младшему лейтенанту Вооружённых сил РФ Вячеславу Мозговенко. Он в зоне спецоперации спас восьмерых товарищей и экипаж бронемашины, отбив рукой украинский дрон. Офицер получил тяжёлое ранение, но после лечения вернулся в строй.

В октябре звание Героя России посмертно присвоили бойцу ВС РФ Ильдару Суфиярову. Его группа несколько часов удерживала позиции. Когда он остался один, то погиб, не желая сдаваться в плен, при этом уничтожив гранатой троих украинских военных.