Минск, 25 ноября, 2024, 19:05 — ИА Регнум. Бывший польский судья Томаш Шмидт поделился своими эмоциями от получения официального статуса политического беженца в Белоруссии. В разговоре с ИА Регнум он рассказал, что дальнейшая его деятельность будет связанна с журналистикой, в рамках чего он будет показывать реальную политику Польши.

Иван Шилов ИА Регнум Томаш Шмидт

В пятницу, 22 ноября, стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко предоставил бежавшему в республику польскому судье Шмидту политическое убежище. На родине судья обвинялся в шпионаже и измене.

«Моей первой реакцией после того, как я стал политическим беженцем, была огромная благодарность президенту Александру Лукашенко. Он никогда не относился плохо к полякам, несмотря на то, что польское правительство причинило столько зла народу Беларуси. Я также благодарен белорусам, они относятся ко мне как к своему, помогают мне, позволяют мне узнать их страну и культуру»,— сказал экс-судья.

Шмидт отметил, что на данный момент он является независимым журналистом и старается получать информацию из разных источников для дальнейшей её публикации.

«Первым было дело евродепутата Камилы Гасюк-Пихович, сейчас я занимаюсь изучением связей между лоббистами и польскими политиками. Я хотел бы продолжить работу над этим. Всё зависит от того, окажут ли мне помощь белорусы. Самый ценный материал требует поездок и личных встреч»,— поделился он.

Томаш рассказал, что является основателем фонда Polska Prawda, который также должен служить этой цели — показывать реальную польскую политику и сеть связей между политиками и не политиками, а иногда и преступным миром.

«Фонд также ставит перед собой задачу сотрудничества в направлении Польши, Беларуси, России, но и не только. Идея заключается в евразийском сотрудничестве как альтернативе сотрудничеству с США. Как всегда, всё зависит от того, смогу ли я привлечь к сотрудничеству умных людей, прежде всего из Польши, Беларуси и России»,— сообщил экс-судья.

В рамках интервью, которое Шмидт давал главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой в июле этого года, была затронута тема недоброжелателей, которые могли как-то подставить судью в момент его пребывания в Польше. Но на тот момент у Шмидта не было точных данных относительно людей, которые могли бы так поступить.

«У меня есть подозрения, кто на меня доносит и от кого начались мои проблемы, в том числе угроза моей жизни. Я привык сам разбираться со своими делами. Если я уверен, кто это сделал, то этот человек понесёт наказание»,— заявил он.

Шмидт добавил, что в Польше есть люди, которым можно доверять, которые являются поляками, а не польскоязычными политиками. По его словам, они скоро приедут в Белоруссию, работа над этим ведётся. Экс-судья уточнил, что это поляки, польские патриции — не враги белорусов и русских.

Как сообщил бывший судья, действия властей Польши, направленные против него, уже привели к тому, что в Варшаве выдали европейский ордер на его арест, аннулировали паспорт гражданина Польши.

«Я вижу, что они меня боятся, и они правы. Я польский патриот, друг русских и белорусов. Я верю, что у славян хватит сил и мудрости противостоять глобализации, потере чувства государственности и они способны сохранить традиционные ценности»,— рассказал поляк.

Шмидт уверен, что Польша должна быть «мостом» между Востоком и Западом, «мостом» для евразийского сотрудничества.

«Если в Польше найдется политик, который это поймет, то вполне возможно, что он победит на президентских выборах, а его партия — на парламентских. Это огромная задача, но почему бы не преследовать эту цель — свободную Польшу. Я бы с радостью вернулся в такую Польшу, свободную и независимую»,— подытожил поляк.

Как передавало ИА Регнум, 6 мая судья воеводского административного суда Варшавы Шмидт попросил предоставить ему политическое убежище в Белоруссии. Шмидт в ходе пресс-конференции в Минске пояснил, что его обращение к властям республики вызвано несогласием с политикой польских властей.

10 июня прокуратура Польши сообщила о том, что окружной суд Варшавы выдал европейский ордер на арест Шмидта. Подобное решение сопровождалось комментарием, в котором бывшего польского судью обвиняли в шпионаже.

26 июля Шмидт подробно рассказал об обстоятельствах своего отъезда в интервью ИА Регнум.