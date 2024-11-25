Захарова заявила, что Германия переписывает историю в пользу Третьего рейха
Москва, 25 ноября, 2024, 18:28 — ИА Регнум. Отказ правительства Германии признать геноцид советского народа во время Великой Отечественной войны является попыткой переписать историю в пользу Третьего рейха. Такое мнение 25 ноября высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Денацификация проходила на территории двух Германий неравномерно. Если Восточную Германию это действительно коснулось глубоко, то в ФРГ дела обстоят совершенно по-другому. И помимо всего прочего, мы рассматриваем эту официальную позицию Берлина сейчас как попытку… переписать историю», — заявила Захарова в своём видеообращении в рамках сессии международного научно-практического форума «Без срока давности. Ключевая точка исторической памяти» в Санкт-Петербурге.
Дипломат также добавила, что потомки жертв нацизма на территории бывшего Советского Союза оскорблены подобным отношением германских властей.
Как передавало ИА Регнум, глава МИД РФ Сергей Лавров в июне назвал циничным решение властей ФРГ не платить компенсации жителям нееврейского происхождения, пострадавшим от блокады Ленинграда. Москва неоднократно заявляла, что люди всех национальностей, проживавшие в городе, одинаково страдали из-за того, что нацисты морили их голодом — однако Берлин ответил, что будет выплачивать деньги только жертвам холокоста.
Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал важность борьбы с фальсификацией истории и героизацией нацизма. Глава государства подчёркивал, что для этого в России существует ряд движений и акций, призванные познакомить граждан, в том числе молодых людей, с историей и местами боевой славы.
В январе текущего года Путин во время церемонии открытия мемориала в память о мирных жителях СССР — жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны — пообещал, что Россия сделает всё для полного истребления нацизма. Он отметил, что у преступлений нацистов нет срока давности и каждое из деяний продолжат расследовать.