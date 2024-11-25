Москва, 25 ноября, 2024, 18:28 — ИА Регнум. Отказ правительства Германии признать геноцид советского народа во время Великой Отечественной войны является попыткой переписать историю в пользу Третьего рейха. Такое мнение 25 ноября высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Иван Шилов ИА Регнум Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Денацификация проходила на территории двух Германий неравномерно. Если Восточную Германию это действительно коснулось глубоко, то в ФРГ дела обстоят совершенно по-другому. И помимо всего прочего, мы рассматриваем эту официальную позицию Берлина сейчас как попытку… переписать историю», — заявила Захарова в своём видеообращении в рамках сессии международного научно-практического форума «Без срока давности. Ключевая точка исторической памяти» в Санкт-Петербурге.

Дипломат также добавила, что потомки жертв нацизма на территории бывшего Советского Союза оскорблены подобным отношением германских властей.

Как передавало ИА Регнум, глава МИД РФ Сергей Лавров в июне назвал циничным решение властей ФРГ не платить компенсации жителям нееврейского происхождения, пострадавшим от блокады Ленинграда. Москва неоднократно заявляла, что люди всех национальностей, проживавшие в городе, одинаково страдали из-за того, что нацисты морили их голодом — однако Берлин ответил, что будет выплачивать деньги только жертвам холокоста.

Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал важность борьбы с фальсификацией истории и героизацией нацизма. Глава государства подчёркивал, что для этого в России существует ряд движений и акций, призванные познакомить граждан, в том числе молодых людей, с историей и местами боевой славы.

В январе текущего года Путин во время церемонии открытия мемориала в память о мирных жителях СССР — жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны — пообещал, что Россия сделает всё для полного истребления нацизма. Он отметил, что у преступлений нацистов нет срока давности и каждое из деяний продолжат расследовать.