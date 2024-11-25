Баку, 25 ноября, 2024, 18:04 — ИА Регнум. Бывший игрок ЦСКА Василий Березуцкий займёт пост главного тренера азербайджанского клуба «Сабах». Об этом 25 ноября сообщил портал Azerisport.com.

Алексей Филиппов/РИА Новости Василий Березуцкий

«Азербайджанский футбольный клуб «Сабах» официально представил нового главного тренера команды Василия Березуцкого», — сказано в публикации.

Ранее Березуцкий работал в клубах «Витесс» (Нидерланды), ЦСКА (Россия), «Краснодар» (Россия) и «Шанхай Шэньхуа» (Китай). Также он провёл за сборную России 101 матч, в которых забил 5 мячей.

Как передавало ИА Регнум, российский тренер Леонид Слуцкий в декабре 2023 года подписал контракт с китайским клубом «Шанхай Шэньхуа». К своим обязанностям он приступил с 1 января. В феврале Слуцкий заявил журналистам, что не жалеет о переезде в Шанхай. Он назвал его городом будущего и добавил, что вскоре остальные города на планете будут выглядеть так же.

Также в феврале «Шанхай Шэньхуа» завоевал Суперкубок Китая, победив в финале команду «Шанхай Порт» со счётом 1:0. В сентябре Слуцкий заявил, что отклонил бы предложение возглавить сборную Китая по футболу. По его словам, он любит болельщиков и свою работу в «Шанхай Шэньхуа», поэтому пока не планирует ничего менять.