Василий Березуцкий возглавит футбольный клуб «Сабах» из Баку
Баку, 25 ноября, 2024, 18:04 — ИА Регнум. Бывший игрок ЦСКА Василий Березуцкий займёт пост главного тренера азербайджанского клуба «Сабах». Об этом 25 ноября сообщил портал Azerisport.com.
«Азербайджанский футбольный клуб «Сабах» официально представил нового главного тренера команды Василия Березуцкого», — сказано в публикации.
Ранее Березуцкий работал в клубах «Витесс» (Нидерланды), ЦСКА (Россия), «Краснодар» (Россия) и «Шанхай Шэньхуа» (Китай). Также он провёл за сборную России 101 матч, в которых забил 5 мячей.
Как передавало ИА Регнум, российский тренер Леонид Слуцкий в декабре 2023 года подписал контракт с китайским клубом «Шанхай Шэньхуа». К своим обязанностям он приступил с 1 января. В феврале Слуцкий заявил журналистам, что не жалеет о переезде в Шанхай. Он назвал его городом будущего и добавил, что вскоре остальные города на планете будут выглядеть так же.
Также в феврале «Шанхай Шэньхуа» завоевал Суперкубок Китая, победив в финале команду «Шанхай Порт» со счётом 1:0. В сентябре Слуцкий заявил, что отклонил бы предложение возглавить сборную Китая по футболу. По его словам, он любит болельщиков и свою работу в «Шанхай Шэньхуа», поэтому пока не планирует ничего менять.