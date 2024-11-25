Москва, 25 ноября, 2024, 17:25 — ИА Регнум. В Строгино на соревнованиях по самбо заслуженный тренер России Наталья Ватутина запретила школьнику креститься на татами. Сама Наталья является глубоко верующим человеком и состоит в движении «Православные добровольцы». Замечание школьнику она объяснила правилами из международного кодекса этики федерации дзюдо, в котором запрещена демонстрация любых религиозных жестов и предметов независимо от конфессии. Об этом ИА Регнум рассказали родственники Ватутиной.

Центр спорта и образования «Самбо-70» Тренер Наталья Ватутина

25 ноября в Сети появилось видео с турнира по дзюдо в школе «Самбо-70». На нём тренер Наталья Ватутина в микрофон на весь зал запрещает юному спортсмену креститься на татами.

«Уважаемые спортсмены, напоминаю вам, что вы не можете, стоя на татами, креститься и молиться. По правилам дзюдо ваше вероисповедание должно быть за татами», — объявила Ватутина в микрофон.

Представители православных общественных организаций выразили недовольство поведением тренера, обвинили ее в оскорблении чувств верующих и потребовали её увольнения. В Сети женщину называют «безбожницей» и «сатанисткой». Однако в кодексе этики Международной федерации дзюдо действительно прописаны правила поведения, которые запрещают любые религиозные жесты. По словам коллег Натальи, тренер руководствовалась правилами, которые она не вправе отменять.

«Не демонстрируйте никаких предметов, знаков, религиозных жестов или движений, а также любой показной формы до, во время или после поединка или во время официальных церемоний», — говорится в кодексе.

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Родной брат женщины Александр рассказал, что его сестра часто ходит в церковь, помогает бездомным и вообще состоит в религиозной организации.

«Она каждую неделю кормит бездомных на Павелецком вокзале. Собирает вещи для них, сама готовит. Она уже более 6 лет состоит в организации патриарших добровольцев. Разве она могла по своему желанию запретить перекрещиваться? Ну глупости. Она не может правила отменить, она не президент федерации», — рассказал Александр.

Также брат Натальи рассказал, что её дочь Анастасия тоже помогает бездомным, верит в Бога и часто посещает церковь. Анастасия является трёхкратной чемпионкой мира по самбо.

Мама одного из участников соревнования заявила ИА Регнум, что не видит в этой ситуации вины тренера. Женщина рассказала, что знает Наталью давно и та всегда была профессионалом своего дела.

«А если бы она разрешила креститься. Её бы исключили из федерации за нарушения правил, да и на самих соревнованиях начался бы хаос», — рассказала мама одного из спортсменов.

Наталья окончила Московскую государственную академию физической культуры и уже более 25 лет занимается тренерской деятельностью. В 2017 году она получила звание заслуженного тренера России.

Ранее ИА Регнум сообщало, что на летних Олимпийских играх — 2024 в Париже международная федерация дзюдо (IJF) наказала сербского дзюдоиста Неманью Майдова за то, что он перекрестился перед выходом на татами.