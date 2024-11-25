Москва, 25 ноября, 2024, 17:43 — ИА Регнум. Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram по статье Кодекса об административных правонарушениях о неудалении запрещённой информации или ограничении доступа к ней. Об этом в понедельник, 25 ноября, сообщила объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Постановлением Таганского районного суда города МосквыTelegram Messenger Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст.13.41 КоАП РФ. Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 7 млн рублей», — говорится в заявлении.

Как передавало ИА Регнум 18 ноября, суд в Москве оштрафовал Google на 3,8 млн рублей за неудаление запрещённой информации.

До этого, 6 ноября, в отношении корпорации Google был составлен новый протокол за неисполнение предписания Роскомнадзора. Компании грозит новый штраф до 6 млн рублей. Соответствующий документ зарегистрировали, но дату рассмотрения пока не определили.

Ранее суд России признал законными требования 17 российских телеканалов к Google и постановил, что компания должна выплатить два ундециллиона рублей. Если платформа не выполнит это решение в течение девяти месяцев, сумма будет увеличиваться на 100 тыс. рублей каждую неделю.