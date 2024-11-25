Москва, 25 ноября, 2024, 17:02 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин распространил на Росгвардию положение о разовой выплате 400 тыс. рублей при заключении контракта для участия в специальной военной операции. Соответствующий указ был опубликован 25 ноября.

Евгений Биятов/РИА Новости

Документ о внесении соответствующих изменений опубликовали на официальном портале опубликования правовых актов.

«Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 августа 2024 года», — говорится в документе.

Как передавало ИА Регнум, Путин с августа ввёл выплату 400 тыс. рублей для участников спецоперации, подписавших контракт с Минобороны сроком на один год и более. Право на неё получили в том числе иностранные граждане, решившие отправиться в зону боевых действий.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что выплата направлена на поддержку бойцов спецоперации. Он подчеркнул, что это не означает изменение целей СВО.