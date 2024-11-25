Москва, 25 ноября, 2024, 16:41 — ИА Регнум. За сутки российские силы противовоздушной обороны сбили восемь баллистических ракет и шесть управляемых авиабомб JDAM американского производства. Об этом 25 ноября сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости

Кроме того, средствами ПВО сбиты 45 дронов самолётного типа украинской армии.

В течение суток ВС РФ нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов ВСУ, а также по обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины объектам энергетики. Кроме того, поражение нанесено по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 138 районах.

С начала проведения СВО российские подразделения уничтожили 649 самолётов, 283 вертолёта, 36 648 дронов, 586 зенитных ракетных комплексов, а также 19 501 единицу бронетехники, 1492 боевые машины реактивных систем залпового огня, 18 502 орудия полевой артиллерии и миномётов, сообщил представитель Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин 21 ноября заявил, что британские ракетные системы Storm Shadow и американские ATACMS и HIMARS были применены для ударов по военным объектам в Брянской и Курской областях. Российские силы ПВО сбили ракеты. Путин подчеркнул, что спровоцированный Западом конфликт приобрёл элементы глобального характера.

Российские военные в ответ на удары западным оружием провели успешные испытания одной из новейших ракетных систем средней дальности. По объекту украинского ВПК в Днепропетровске был нанесён комбинированный удар с использованием баллистической ракеты «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Цель удара достигнута.

Как отметил в беседе с ИА Регнум эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев, ракеты ATACMS и Storm Shadow очень сложные в использвании. Для их применения требуется многолетнее обучение. В ВСУ своих специалистов такого уровня нет. Системы наведения, обслуживания, выдачи полётных заданий и координации есть на сегодняшний день только у США, Британии и Франции, добавил эксперт.