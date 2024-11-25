Волгоград, 25 ноября, 2024, 16:25 — ИА Регнум. Волгоградский областной суд приговорил сжёгшего Коран Никиту Журавеля к 13,5 года лишения свободы по делу о госизмене, всего он проведёт в колонии 14 лет с учётом неотбытого срока за сжигание Корана. Об этом 25 ноября сообщила объединённая пресс-служба судов Волгоградской области.

Дмитрий Рогулин/ТАСС

«По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на один год», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Журавель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ («Госизмена»). В ходе судебного заседания он признал вину.

Как сообщало ИА Регнум, Журавель в мае 2023 года сжёг Коран возле Соборной мечети в Волгограде и выложил видео в Сеть. Он признался, что сделал это по заданию украинских спецслужб за вознаграждение в размере 10 тыс. рублей. В феврале 2024 года суд приговорил его к 3,5 года колонии общего режима.

3 октября в Волгоградский областной суд поступило уголовное дело о государственной измене, возбуждённое против Журавеля. Следователи установили, что он передал украинским спецслужбам видеозаписи железнодорожного состава с военной техникой ВС РФ, пролетающих российских военных самолётов и информацию о передвижении служебного автомобиля одной из воинских частей Минобороны РФ.