Киев, 25 ноября, 2024, 15:57 — ИА Регнум. Украинские военные пенсионеры вполне способны сражаться на фронте в составе Вооружённых сил Украины (ВСУ), заявила 25 ноября депутат Верховной рады Ирина Констанкевич.

Сергей Корсун ИА Регнум

«В тылу находятся более 100 тыс. военных пенсионеров пригодного возраста, способных держать оружие в руках, но получающих только пенсии от государства. Они вполне могут пополнить ряды ВСУ, а 40 тыс. из этой категории уже воюют», — сказала она в эфире телеканала «Новости. LIVE».

По словам нардепа, мобилизационный ресурс у Киева довольно велик — в него входят также полицейские, сотрудники других силовых ведомств и госслужащие. За счёт ротации данных категорий, полагает Констанкевич, ВСУ могут решить проблемы с нехваткой личного состава.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине 18 мая вступил в силу закон об ужесточении мер мобилизации. Призывной возраст был снижен с 27 до 25 лет. Кроме того, в ряды ВСУ по новому закону призывают граждан, считавшихся ранее негодными к воинской службе.

Сотрудникам ТЦК разрешили вручать повестки в любое время суток. Кроме того, повестку могут вручить в любом месте и насильно увезти человека на медкомиссию, а затем — отправить на фронт.

12 ноября заместитель главы российской военно-гражданской администрации Харьковской области Евгений Лисняк заявил, что на Украине планируют до конца года мобилизовать 1 млн граждан. По его данным, в ВСУ на сегодняшний день забирают людей, имеющих серьёзные заболевания, в том числе психические отклонения, инвалидов, а также тех, у кого была бронь. Также набирают людей из мест заключения.

Президент России Владимир Путин в сентябре заявил, что проводимая Киевом тотальная мобилизация полностью обескровит Украину. По словам российского лидера, следующим шагом такой политики будет призыв студентов и создание аналога гитлерюгенда, который был в нацистской Германии.