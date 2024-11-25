Вильнюс, 25 ноября, 2024, 15:31 — ИА Регнум. Пилот грузового самолета Boeing 737, разбившегося близ аэропорта Вильнюса, перед трагедией запрашивал у диспетчера информацию о погоде и необходимости перевода борта на систему посадки по приборам (ILS). Запись переговоров 25 ноября опубликовал портал Delfi.

Mindaugas Kulbis/AP/TASS

Работник центра управления полётами сначала разрешил экипажу опуститься на высоту до 4000 футов (порядка 1200 м). Пилот уточнил данные по видимости и узнал, удастся ли получить указания ILS в случае плохого прогноза.

Позже диспетчер проинформировал, что воздушное судно может снизиться до отметки в 2700 футов (800 м), и подтвердил возможность использования системы посадки по приборам. Пилот подтвердил получение команды.

Сотрудник центра передал расстояние до вышки и параметры ветра, дав добро на посадку. Впоследствии связь с бортом была потеряна.

Как передавало ИА Регнум, утром 25 ноября в районе аэропорта Вильнюса потерпел крушение самолёт, арендованный компанией DHL. Воздушное судно следовало из Лейпцига и должно было совершить посадку в аэропорту, но разбилось в нескольких километрах от него.

Самолёт упал во дворе двухэтажного жилого дома, в котором находились люди. Крыло борта задело одну из сторон здания, в котором возник пожар. Всего эвакуировали 14 жильцов: 12 из загоревшегося дома и двоих из соседнего. Никто из них не пострадал.

Глава Национального центра управления кризисными ситуациями Вилмантас Виткаускас заявил, что крушение могло произойти по техническим причинам. Он подчеркнул, что окончательные выводы делать слишком рано.

Власти литовской столицы объявили в зоне падения самолёта режим чрезвычайной ситуации для сбора особо опасных веществ и ликвидации последствий аварии. Уточнялось, что опасность загрязнения воды или воздуха отсутствует. Природе и местным жителям ничто не угрожает.