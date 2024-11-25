Москва, 25 ноября, 2024, 15:18 — ИА Регнум. Российские спортсмены поедут на зимние Олимпийские игры в Италии в 2026 году только в том случае, если они смогут выступить под своим гимном и со своим флагом. Об этом 25 ноября заявила президент Федерации лажных гонок России Елена Вяльбе.

Михаил Метцель/ТАСС Елена Вяльбе

«Я бы, конечно, съездила в Италию. Но самое главное условие — у нас должен быть флаг и гимн. Все спортсмены, которые реально отобрались на Олимпийские игры, должны туда ехать без всяких деклараций» — рассказала она в интервью каналу «Эмпатия Манучи».

Как передавало ИА Регнум, 11 ноября члены женской сборной России по бодибилдингу отказались ехать в Японию на чемпионат мира из-за запрета на демонстрацию флага и гимна РФ. Днём ранее Международная федерация бодибилдинга (IFBB) сообщила, что оргкомитет женского чемпионата мира под давлением японских властей принял решение о допуске российской сборной только в нейтральном статусе.

Аналогичный запрет в декабре 2023 года ввёл Международный олимпийский комитет (МОК), который тогда объявил, что российских и белорусских спортсменов допустят к участию в Олимпиаде 2024 года в Париже только в нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. В частности, им запретили демонстрировать символы своих стран. Также на игры не допустили тех, кто публично заявил о поддержке специальной военной операции на Украине.

Президент России Владимир Путин отмечал, что отношение МОК к российским спортсменам является этнической дискриминацией. Глава государства добавил, что Россия продолжит развивать спорт, в том числе в рамках БРИКС, и соблюдать принципы олимпизма.

В сентябре министр спорта РФ Михаил Дегтярёв подчеркнул что Олимпийское движение сможет вернуться к традиционным стандартам, если главой МОК станет независимая фигура. По его мнению, в перспективе дискриминация в спорте может распространиться на другие страны и народы, если МОК и дальше будет отказываться противостоять давлению коллективного Запада.