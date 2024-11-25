Москва, 25 ноября, 2024, 15:09 — ИА Регнум. Основной акционер ГК ФСК Владимир Воронин занял должность председателя совета директоров группы. На этой позиции он сконцентрируется на стратегических решениях по развитию группы и ключевых активах, входящих в её состав.

Пресс-служба ГК ФСК В. Воронин, акционер ГК ФСК

«Кадровые изменения в управлении компании связаны с активным ростом и развитием ГК ФСК», — сказал Владимир Воронин. По его словам, группа расширяется в том числе благодаря покупке ряда производственных активов. «Мне, как председателю совета директоров, важно уделять одинаковое внимание всем направлениям бизнеса и фокусироваться на стратегии», — подчеркнул он.

Девелоперское направление группы будет развивать Дмитрий Трубников, который стал генеральным директором «ФСК Девелопмент». В его зону ответственности войдет курирование всего операционного управления девелопмента в Москве и Московской области, включая планы продаж, продуктовые и градостроительные решения, изменения организационной структуры. Ранее Трубников занимал пост исполнительного директора, а также успешно провел ряд изменений в процессах МСУ-1. В группе видят необходимость повышения качества управления издержками, цифровизации процессов на строительных площадках, а также генерацией новых финансовых предложений. «Опыт и компетенции Дмитрия как раз и будут направлены на решение подобных задач», — подчеркнул Воронин.

Президентом ГК ФСК назначена Ирина Воронина, которая ранее занимала в компании должность вице-президента и курировала девелоперское направление в части развития продукта, а также масштабировала дополнительные сервисы в компании.

ГК ФСК — одна из крупнейших девелоперских компаний, которая специализируется на строительстве жилых домов, коммерческой недвижимости, объектов энергетики, транспортной и социальной инфраструктуры. В структуру группы входят крупные промышленные и высокотехнологичные предприятия («Ларта Гласс», МСУ-1, 1-й ДСК, ФСК Family, «ФСК Регион» и другие компании). Консолидированная выручка группы компаний за 2023 год составила 242,2 млрд рублей, за три квартала 2024 года — 211,5 млрд рублей.