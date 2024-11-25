Москва, 25 ноября, 2024, 14:24 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин счёл прорывом внедрение отечественной вакцины против рака.

Александр Погожев ИА REGNUM

На встрече с руководителем Федерального медико-биологического агентства Вероникой Скворцовой 25 ноября глава государства поинтересовался, сколько времени потребуется на исследования персонализированной онковакцины до предполагаемого старта её применения.

По словам Скворцовой, на перепроверку каждого компонента в отдельности и их комплекса уйдёт ещё порядка одного года.

«Это всё равно прорыв будет», — отметил российский лидер.

Как передавало ИА Регнум, разрабатываемая в России вакцина от рака способна подавлять развитие опухоли. Кроме этого, препарат, вероятно, подавляет возможность метастазирования опухоли. В настоящее время российские учёные выясняют, возможно ли превратить мутацию в опухоли в антиген, способный стимулировать иммунитет больного против злокачественного образования.

В октябре директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что в рамках клинических исследований запланирована вакцинация новым препаратом от рака пациентов с меланомой и мелкоклеточным раком лёгких. В Казани институт фундаментальной медицины и биологии проводит исследования на других моделях, в частности на мелкоклеточном раке лёгких, от которого в мире умирает около 1,3 млн человек в год.

12 июня Путин сообщил, что в 2024 году в онкологическом институте имени Герцена, который является одним из флагманов в борьбе с раком, начнутся широкие клинические исследования отечественных онковакцин.