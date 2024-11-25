Вашингтон, 25 ноября, 2024, 14:23 — ИА Регнум. В 2025 году Казахстан может стать «внутренним врагом» ОПЕК+ из-за своего стремления нарастить добычу нефти. Об этом 25 ноября сообщило агентство Bloomberg.

Максим Богодвид/РИА Новости

«Каждые несколько лет картель сталкивается с повторяющейся проблемой: один из его членов потратил много денег на новые нефтяные месторождения и готов превратить эти инвестиции в баррели сырой нефти. В начале 2000 годов Алжир был нетерпеливым участником, желавшим увеличить производство; в 2010 годах это был Ирак. Совсем недавно эту роль сыграли Объединенные Арабские Эмираты. В следующем году это будет Казахстан»,— сказано в материале.

Как отмечает агентство, в июне ОПЕК+ утвердила план поэтапного увеличения квот нефтедобычи для стран-членов, однако падение цен на нефть привело к задержкам в реализации этих планов. Неопределённость и вынужденное ожидание могут привести к тому, что Астана может фактически отказаться от исполнения квот и добывать гораздо больше.

Bloomberg напоминает, что нефть марки Brent уже несколько недель торгуется на уровне около $75 за баррель. Вероятность же появления разногласий между странами — членами ОПЕК+ может существенно ослабить рынок.

Как передавало ИА Регнум, в октябре стоимость Brent несколько раз опускалась ниже $75 за баррель. В сентябре она обновила один из антирекордов, упав до $70,89 за баррель.

Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин сообщил, что мировой спрос на нефть продолжит расти. Он озвучил прогноз ОПЕК+, согласно которому первичный спрос на нефть вырастет почти на 20%, до 116 млн баррелей в сутки к 2045 году. По оценкам Сечина, нефть продолжит занимать около 30% в мировом энергобалансе. При этом заместитель председателя правительства РФ Александр Новак заявил, что Россия выдержит любое снижение цен на данный вид энергоносителей. По его словам, зависимость отечественной экономики от углеводородов снижается.