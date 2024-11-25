* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 25 ноября, 2024, 14:25 — ИА Регнум. В отношении блогера-иноагента Ильи Варламова возбуждено уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей иностранных агентов, предписанных российским законодательством. Об этом 25 ноября сообщила пресс-служба московской прокуратуры.

Александр Натрускин/РИА Новости Илья Варламов (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

Уточняется, что дело возбудили по материалам проведённой проверки. Прокуратура будет держать на контроле ход расследования.

Как сообщало ИА Регнум, 27 сентября прокуратура предложила возбудить в отношении Варламова уголовное дело. Отмечалось, что несмотря на то, что блогер дважды в течение года привлекался к административной ответственности за нарушение закона об иноагентах, он продолжил публиковать контент в соцсетях, не соблюдая норму данного закона.

23 марта Минюст внёс Варламова в список физических лиц — иностранных агентов. В ведомстве пояснили, что он распространял недостоверную информацию о решениях и политике органов власти. В Минюсте также отметили, что он получал поддержку от иностранных источников.

В середине мая Варламов подал иск в Замоскворецкий суд Москвы, пытаясь оспорить решение Минюста. На заседании 2 июня суд отказался удовлетворить иск. В октябре блогер обжаловал в Верховном суде отказ снять с него данный статус.

С августа прошлого года его дважды штрафовали за нарушение правил маркировки иностранного агента на 30 и 50 тыс. рублей и один раз за дискредитацию Вооружённых сил РФ на 50 тыс. рублей.