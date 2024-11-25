Екатеринбург, 25 ноября, 2024, 14:49 — ИА Регнум. В екатеринбургском «Ельцин-центре» отменили запланированное на 26 ноября выступление правнучки советского лидера Никиты Хрущёва Нины Хрущёвой. Об этом в понедельник, 25 ноября, сообщили в Telegram-канале организации.

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Там отметили, что мероприятие не состоится по техническим причинам. Хрущёва должна была презентовать свою книгу о своём прадеде «Никита Хрущёв. Вождь вне системы».

Как передавало ИА Регнум, члены общественного движения «Зов народа» призвали проверить высказывания Нины Хрущёвой на экстремизм и признать её иностранным агентом, так как правнучка генсека неоднократно публично осуждала проведение специальной военной операции и говорила о том, что Россия перестанет существовать в нынешних границах.

В связи с этим представители движения обратились в Генпрокуратуру и Министерство юстиции с просьбой проверить высказывания Хрущёвой на покушение на территориальную целостность Российской Федерации и признать её иностранным агентом.

Нина Хрущёва с 1991 года живёт в США, она профессор Новой школы в Нью-Йорке, где читает курсы по международным СМИ, пропаганде, а также по истории России.

22 ноября суд назначил штраф комику Даниле Поперечному (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) штраф в размере 50 тыс. рублей за дискредитацию российских Вооружённых сил. Его признали виновным в совершении публичных действий, направленных на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов России и её граждан (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). В одной из соцсетей блогер разместил несколько видеороликов с негативной оценкой армии, следует из материалов дела.