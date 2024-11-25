Москва, 25 ноября, 2024, 14:12 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл в Кремле встречу с главой Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероникой Скворцовой. Об этом 25 ноября сообщила пресс-служба Кремля.

РИА Новости/Вячеслав Прокофьев/POOL

Уточняется, что во время беседы Скворцова доложила главе государства об участии подразделений ФМБА в спецоперации.

По её словам, на передовой вместе с военврачами находятся врачи агентства, занимающиеся вывозом раненых из зоны военных действий, а в приграничных районах развёрнуты мобильные госпитали для оказания помощи военным и мирным жителям.

Кроме того, как сообщила глава ФМБА, агентство наладило комплексную систему реабилитации и восстановительного лечения военнослужащих, открыло центр медико-психологического сопровождения для заготовки крови и её компонентов, а также в зоне СВО появились бронированные машины скорой медицинской помощи.

Глава агентства рассказала президенту РФ о ещё одном важнейшем направлении работы ФМБА — научных разработках и инновационных продуктах в области биотехнологий.

Как сообщало ИА Регнум, 18 октября военные хирурги провели уникальную операцию для спасения жизни раненому бойцу СВО с позывным Пушка. Он пережил атаку дрона противника, после которой в ноге бойца застрял начинённый взрывчаткой снаряд, который так и не сдетонировал.

В июне хирурги извлекли из бойца с позывным Кастетдеталь дрона, которую вначале приняли за часть снаряда, но она оказалась всего лишь аккумулятором. Бойца удалось спасти, а руководство сделало выводы о необходимости защитить врачей на такие случаи.