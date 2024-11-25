Москва, 25 ноября, 2024, 14:05 — ИА Регнум. Комик Гарик (Игорь) Харламов c 1 марта оплатил 151 штраф на сумму 127,5 тыс. рублей за нарушение правил дорожного движения при езде на новом автомобиле Dongfen M-Hero, сообщил 25 ноября Telegram-канал Mash.

Евгений Одиноков/РИА Новости Гарик Харламов

С 2018 по 2024 год артист ездил на Porsche Cayenne. За это время у него накопилось штрафов на сумму 500 тыс. рублей. Харламов все их оплатил и в феврале купил китайский Dongfen M-Hero.

С 1 марта ему выписали 151 штраф: за превышение скорости — 126, за неоплаченный проезд по платной дороге — 13, за парковку в неположенном месте — четыре штрафа и ещё столько же — за нарушение правил расположения автомобиля на проезжей части. Три штрафа автовладелец выплатил за несоблюдение знаков или разметки и один — за остановку или стоянку в неположенном месте.

Кроме того, восемь штрафов за проезд по платной дороге, три — за превышения скорости и одну стоянку на общую сумму 7,3 тыс. рублей Харламов пока не оплатил.

Как сообщало ИА Регнум, в середине ноября стало известно, что из-за 31 неоплаченного штрафа за нарушение ПДД судебные приставы объявили в розыск российского певца Филиппа Киркорова. Правила нарушал водитель его Rolls-Royce.

Чаще всего было допущено превышение скорости, а также стоянка в неположенном месте и нарушение требований разметки. Штрафы на сумму 24 тыс. рублей скопились с декабря 2024 года. Судебные приставы открыли исполнительное производство и наложили запрет на регистрационные действия с автомобилем артиста.