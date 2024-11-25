Москва, 25 ноября, 2024, 17:21 — ИА Регнум. Возобновление обсуждений о возможной отправке европейских войск на Украину связано с нацеленностью Запада выторговать лучшие условия в предстоящем переговорном процессе, а также с временным отсутствием хозяина Белого дома, рассказал военный эксперт, бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин в разговоре с ИА Регнум.

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Французское издание Le Monde со ссылкой на источники сообщило, что европейские государства возобновили обсуждения возможной отправки войск или участников частных военных компаний (ЧВК) на Украину. Уточняется, что дискуссии возобновились с новой силой в последние недели по причине того, что США могут отказаться продолжать поддержку киевского режима после инаугурации избранного американского президента Дональда Трампа.

Эксперт считает, что Запад вряд ли пойдёт на прямое столкновение с Россией, но с куда большей вероятностью продолжит делать то, что и раньше. Имеются в виду поставки вооружения, боеприпасов, наёмников, в том числе из частных военных компаний.

«Запад пытается выторговать себе какие-то лучшие условия для переговоров, и для этого ему надо как-то усилить свои позиции. А ввиду того, что ВСУ терпят очевидные поражения, то вот приходится пускать всякие мыльные пузыри»,— заявил Никулин.

По словам специалиста, США значительно ослабят поддержку Киева и постараются полностью переложить её на своих европейских союзников. А страны ЕС тем временем пытаются как-то действовать.

«Это, безусловно, европейская инициатива, где в первую очередь идёт Англия, в меньшей степени — Франция и Германия. Они сейчас как бы пытаются руководить в отсутствие хозяина Белого дома»,— подчеркнул эксперт.

Эксперт считает, что введение регулярных войск на территорию Украины будет новым уровнем эскалации, особенно после полученного Украиной от Запада разрешения на нанесение ракетных ударов вглубь России.

Как сообщало ИА Регнум, 25 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на брифинге о том, что в Евросоюзе есть горячие головы, поддерживающие идею отправки военных на Украину, но единства в этом вопросе у членов ЕС не наблюдается. Он добавил, что пока нет точной информации, о чём идёт речь и насколько сообщения соответствуют действительности.

В мае президент России Владимир Путин предупредил, что ввод воинских контингентов Запада на Украину приблизит риск глобального конфликта ещё на один шаг. Он отмечал, что все иностранные военные на украинской территории окажутся в зоне поражения российской армии.

В феврале президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в Париже обсуждалась возможность отправки военных в зону украинского конфликта. Позднее он допустил, что страна направит войска, если российская армия прорвёт оборону украинской армии.