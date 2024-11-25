Санкт-Петербург, 25 ноября, 2024, 14:23 — ИА Регнум. Самолёт авиакомпании S7 Airlines, следовавший из Москвы в Калининград, совершил экстренную посадку в петербургском аэропорту Пулково из-за плохого самочувствия пассажира. Об этом в понедельник, 25 ноября, сообщил ТАСС.

Кирилл Кухмарь/ТАСС

Лайнер, выполнявший рейс S7 1211, приземлился в 12:30. 45-летнего мужчину, которому стало плохо, госпитализировали.

По информации бортпроводников, авиалайнер отправится по дальнейшему маршруту после дозаправки. Обстановка на борту спокойная.

Как передавало ИА Регнум, самолет Sukhoi Superjet 100, принадлежащий компании «Азимут», 24 ноября совершил аварийную посадку в Красноярске. Борт следовал по маршруту Минеральные Воды — Уфа — Красноярск. Воздушное судно подало сигнал об аварийной посадке из-за неисправности гидравлики передней стойки шасси.

В Красноярске лайнер сел в 07:45 по мск. Никто из пассажиров или членов экипажа не пострадал.