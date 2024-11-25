ДНР, 25 ноября, 2024, 14:05 — ИА Регнум. Боевики украинских формирований, включая польских наёмников, начали расстреливать мирных жителей Селидова в Донецкой Народной Республике (ДНР) за два дня до прихода в город военных Вооружённых сил России. Об этом 25 ноября рассказал очевидец произошедшего.

РИА Новости/Станислав Красильников Сгоревший автомобиль в освобожденном городе Селидово в ДНР

«Были поляки с Украины, может, какие-то карательные войска. Я не знаю, по какому приказу они работали, но форма у всех одинаковая. Буквально за два дня они начали убивать людей. Может, они чувствовали, что заходят российские войска», — привело его слова в беседе с послом по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родионом Мирошником «РИА Новости».

По словам очевидца, украинские боевики заходили в квартиры, в которых расстреливали семьи с детьми, пенсионеров и женщин, после чего тела погибших лежали на улице до прихода российских военных.

«Вот только потом тела разрешили закапывать. Эти (боевики украинских формирований. — Прим. ред.) не разрешали. Люди в принципе боялись выходить [на улицу]», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 25 ноября Мирошник рассказал, что украинская армия устроила в Селидово «кровавую баню», пытаясь повторить провокацию в Буче. По его словам, эвакуированные жители города рассказали о десятках мирных граждан, убитых украинскими военными на улицах города.

Перед этим очевидец рассказал, что украинские боевики убили и сожгли в Селидово пятерых членов его семьи. Мужчине удалось спастись, так как он в этот момент вышел из своего дома.

Житель Селидово 22 ноября сообщил, что украинский самолёт нанёс авиаудар по девятиэтажному жилому дому, который в результате полностью выгорел. По его словам, в городе происходили «нехорошие, беспредельные» действия со стороны украинских военных.

Военные Центральной группировки войск Вооружённых сил России 29 октября освободили Селидово. Ранее в этот же день в ДНР были освобождены населённые пункты Горняк, Доброволье и Катериновка.