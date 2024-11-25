Каир, 25 ноября, 2024, 13:45 — ИА Регнум. Яхта, на борту которой находились более 30 туристов, затонула у берегов египетского города Марса-эль-Алам. Об этом 25 ноября сообщил портал Al-Youm as-Sabia со ссылкой на власти провинции Красное море.

Global Look Press/Manfred Bail/imageBROKER.com

Инцидент произошёл в 05:30 по местному времени (06:30 мск). На судне находился 31 турист из разных стран и 14 членов экипажа.

Уточняется, что часть пассажиров нашли живыми, поиски остальных продолжаются.

Как сообщило генеральное консульство РФ в Хургаде, среди пассажиров затонувшей яхты граждан России не было.

Как передавало ИА Регнум, 19 августа яхта Bayesian затонула у берегов Сицилии во время шторма. На её борту находились 12 пассажиров и 10 членов экипажа.

При крушении яхты пропали без вести глава совета директоров одного из крупнейших инвестиционных банков в мире Morgan Stanley International Джонатан Блумер и его супруга Джуди, а также ещё четыре человека. 21 августа стало известно, что водолазы обнаружили тела пяти человек.

В списке пропавших без вести значились британский миллионер и основатель компании по обеспечению компьютерной безопасности Darktrace Майкл Линч и его 18-летняя дочь Ханна. Их тела опознали.