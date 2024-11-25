Сочи, Краснодарский край, 25 ноября, 2024, 20:05 — ИА Регнум. Против бизнесмена из Сочи Рубена Татуляна, известного в криминальных кругах как авторитет Робсон, возбудили уголовное дело об организации преступного сообщества. Об этом в понедельник, 25 ноября, сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источники.

Валерий Левитин/РИА Новости Рубен Татулян (в центре)

По версии следствия, Робсон создал преступную группировку на территории Краснодарского края в 1998 году. Со временем сообщество пополнилось вымогателями, похитителями и киллерами.

«Созданное Татуляном преступное сообщество занималось устранением конкурентов и препятствующих лиц, вымогательством и хищением имущества коммерсантов», — сказал собеседник канала.

Уголовное дело, по его словам, было возбуждено по статье 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»).

На счету банды за период с февраля 1998 года по 2017 год несколько особо тяжких преступлений, среди которых покушения на убийства и рейдерские захваты бизнеса и недвижимости. После 2017 года Татулян попал в поле зрения правоохранительных органов, из-за чего скрылся за границей. Сейчас он находится в розыске.

Как передавало ИА Регнум 11 ноября, следователи возбудили ещё одно уголовное дело в отношении орудовавшей в 1990-е годы банды «Говорских». Удалось установить создателей и руководителей сообщества, причастных к убийствам и другим преступлениям. Дело возбудили 10 ноября по статье 209 УК РФ, предусматривающей ответственность за руководство вооружённой группировкой. Все подозреваемые в настоящее время уже арестованы судом. Однако пока не все проходят по статье «Убийство», следствие продолжается.