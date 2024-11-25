Москва, 25 ноября, 2024, 13:42 — ИА Регнум. В элитном жилом комплексе «Зиларт» на юге Москвы загорелись несколько квартир. Об этом 25 ноября сообщил Telegram-канал «112».

РЕН ТВ

Здание находится на улице Архитектора Щусева, дом 5, корпус 1. По информации канала, открытое пламя охватило ряд квартир с 1-го по 3-й этаж. На место прибыли пожарные. Информация о пострадавших не поступала.

Стоимость квартир в жилом комплексе начинается от 28 млн рублей.

Как передавало ИА Регнум, утром 25 ноября в одной из квартир многоэтажного жилого дома в подмосковном Жуковском прогремел взрыв. После этого загорелись две квартиры — на 12-м и 13-м этажах. Инцидент произошёл на улице Осипенко.

Пожар локализовали на площади 55 кв. м, позднее открытое горение ликвидировали. Всего спасено шесть человек. Самостоятельно эвакуировались 33 жильца, включая четырёх детей. К тушению огня были привлечены 26 пожарных и семь единиц техники.