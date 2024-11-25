Москва, 25 ноября, 2024, 13:31 — ИА Регнум. Полицейские задержали мужчину, проникшего в туннель станции московского метро «Трубная», чтобы набрать воды. Об этом в понедельник, 25 ноября, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

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«Утром на станции метро «Трубная» Люблинско-Дмитровской линии пассажир, в отсутствие электропоезда, несанкционированно проник через служебную зону, расположенную в конце платформы, в туннель. Со слов мужчины, он решил набрать там воды», — сообщили в ведомстве.

Нарушителем оказался 41-летний житель Салехарда. В отношении него составили протокол об административном правонарушении. Материалы дела переданы в суд. Остаётся невыясненным, почему гость столицы решил набрать воды именно в туннеле метро.

Как передавало ИА Регнум, в Москве утром 7 ноября пассажир упал на рельсы в метро из-за собственной невнимательности. Инцидент произошёл на станции «Новослободская», пассажир засмотрелся в телефон.

Житель Санкт-Петербурга 6 ноября получил тяжёлые травмы при падении на строящиеся пути на станции «Спортивная». 38-летний мужчина тоже засмотрелся в телефон и не заметил, как шагнул с края платформы. Его доставили в больницу.