Вашингтон, 25 ноября, 2024, 13:22 — ИА Регнум. После сообщения о том, что избранный президент США Дональд Трамп выдвинул на пост главы американского минфина управляющего хедж-фондом Скотта Бессента, курс доллара снизился на 0,6% по отношению к евро, фунту стерлингов и иене. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Zuma/TASS/Ruaridh Stewart

Хотя Бессент поддержал планы Трампа снизить тарифы и налоги, рынки ожидают, что он отдаст приоритет экономической и рыночной стабильности, а не быстрым изменениям политики, сообщает Trading Economics.

Как сообщало ИА Регнум, на минувшей неделе доллар достиг двухлетних максимумов. Курс американской валюты 19 ноября впервые с октября 2023 года превысил 100 рублей. Экономисты отмечают, что рост доллара был связан с ожидаемыми переменами на фоне победы Трампа на выборах.

Трамп 23 ноября выдвинул Бессента на пост главы американского минфина, отметив, что этот инвестор является одним из наиболее авторитетных стратегов в области геополитики и экономики.

На место главы минфина претендовали также член совета управляющих Федеральной резервной системой США Кевин Уорш, владелец инвесткомпании Apollo Global Management Марк Роуэн, член Республиканской партии сенатор от штата Теннесси Билл Хагерти и главный торговый переговорщик США в первой администрации Трампа Роберт Лайтхайзер.

Издание The Washington Post 24 ноября сообщило, что в команде Трампа нет единства относительно выдвигаемых кандидатов на посты в правительстве. При этом избранный президент не считает это проблемой.