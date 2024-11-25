Москва, 25 ноября, 2024, 13:00 — ИА Регнум. Члены общественного движения «Зов народа» призвали проверить высказывания правнучки советского лидера Никиты Хрущёва Нины Хрущёвой на экстремизм и признать её иностранным агентом. Об этом в понедельник, 25 ноября, сообщил Telegram-канал SHOT.

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Отмечается, что общественники возмутились планируемым выступлением Нины Хрущёвой в «Ельцин-центре», где она намеревалась презентовать книгу о своём прадеде. Члены движения заявили, что правнучка генсека неоднократно публично осуждала проведение специальной военной операции и рассуждала о том, что Россия перестанет существовать в нынешних границах.

В связи с этим представители движения обратились в Генпрокуратуру и Министерство юстиции с просьбой проверить высказывания Хрущёвой на покушение на территориальную целостность Российской Федерации и признать её иностранным агентом.

Нина Хрущёва живёт в США, она профессор Новой школы в Нью-Йорке, где читает курсы по международным СМИ, пропаганде, а также по истории России.

Как передавало ИА Регнум 14 ноября, Бутырский суд Москвы заочно арестовал публициста Бориса Стомахина (физическое лицо, внесённое в перечень террористов и экстремистов в РФ) и объявил его в международный розыск за распространение фейков о российской армии. В августе суд оштрафовал Стомахина на 10 тыс. рублей за участие в запрещённой на территории РФ организации. В 2006 году его приговорили к пяти годам лишения свободы за возбуждение религиозной и межнациональной ненависти и призывы к экстремизму. Он вышел на свободу в 2011 году.

В 2015 году его приговорили к семи годам колонии строгого режима за оправдание терроризма. Он освободился в 2019 году благодаря смягчению приговора и выехал из России.