Киев, 25 ноября, 2024, 12:35 — ИА Регнум. Киевский режим не согласится на быстрое разрешение конфликта на Украине. Такое мнение 24 ноября высказал экс-глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в эфире телеканала CNN.

Global Look Press/Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency

По его словам, быстрому завершению украинского конфликта мешают три фактора, первым из которых является то, что глава киевского режима Владимир Зеленский не уйдёт с занимаемого им поста под давлением.

«Во-вторых, Украина не согласится ни на какое быстрое решение [конфликта с Россией]», — сказал он.

По утверждению Кулебы, третьим фактором является то, что «ключ к миру» на Украине якобы находится не в Киеве, а в Москве. При этом глава киевского режима ещё осенью 2022 года на законодательном уровне запретил переговоры с Россией.

Как сообщало ИА Регнум, 16 ноября Кулеба отметил, что согласие Зеленского на «неприемлемые условия» для заключения мира может обернуться для Украины крахом. По его словам, новая администрация США может сократить финансовую поддержку Киева, вплоть до отмены, вынудив Украину таким образом стать «более сговорчивой».

Ранее в этот же день глава киевского режима объяснил, почему отказывается от мирных переговоров с Россией, заявив, что договариваться нужно только с сильной позиции. Он добавил, что надеется, что западные страны не позволят Москве добиться капитуляции Киева.

Конгрессмен Майк Уолц заявил 24 ноября, что будущая администрация избранного президента США Дональда Трампа начнёт заниматься урегулированием конфликта на Украине с самого начала своей работы в январе 2025 года. До этого Трамп заявлял о намерении назначить Уолца своим советником по вопросам нацбезопасности.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что одним из условий для переговоров с Украиной будет заявление Киева об отказе от намерений вступить в НАТО. Кроме того, для начала переговоров киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, воссоединившихся с Россией в 2022 году, уточнил глава государства.