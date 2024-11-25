Санкт-Петербург, 25 ноября, 2024, 12:28 — ИА Регнум. В аварии с автобусом и грузовиком в Ленинградской области пострадали 15 человек. Об этом 25 ноября сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению региона.

пресс-служба прокуратуры Ленобласти

«На данный момент известно о 15 пострадавших, в том числе о пяти детях. Большинство пострадавших в состоянии средней степени тяжести, лишь одна — в тяжёлом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 14 человек доставлены в больницы Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Ещё одному из пострадавших, мальчику пяти лет, госпитализация не потребовалась.

В пресс-службе управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти уточнили, что ДТП произошло утром 25 ноября в посёлке Новоселье Ломоносовского района. Рейсовый автобус въехал сзади в припаркованную у обочины фуру.

Как передавало ИА Регнум, 27 октября в центре Санкт-Петербурга автобус МАЗ при совершении поворота с Невского на Лиговский проспект на запрещающий сигнал светофора столкнулся с «Волгобасом» и автомобилями «Мерседес» и «Ситроен». Перед ДТП у водителя автобуса произошло резкое ухудшение самочувствия.

В результате аварии пострадали 13 человек, в том числе двое детей. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В офисе компании-перевозчика был проведён обыск.