Москва, 25 ноября, 2024, 12:13 — ИА Регнум. Действующая администрация США продолжает вести антироссийскую политику, никаких намёков на стремление урегулировать конфликт на Украине с её стороны нет. Об этом 25 ноября заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Global Look Press/Allison Robbert — Pool via CNP/Consolidated News Photos

«Действительно, из круга сторонников [избранного президента США Дональда] Трампа и тех, кто был номинирован на должности в будущей администрации, слово «мир» или «мирный план» звучит. Из уст представителей действующей администрации такие слова не звучат, и пока продолжаются такие провокационные эскалирующие действия», — рассказал Песков на брифинге.

Песков также напомнил, что российская сторона неоднократно подчёркивала свою открытость и готовность к мирным переговорам.

«Демократы пытаются оставить своеобразное «наследие» Трампу, априори пытаются загнать администрацию Трампа в тупик», — добавил представитель Кремля.

Как передавало ИА Регнум, британская газета The Guardian сообщила, что в окружении Трампа есть люди, которые могут поддержать российские условия для начала мирных переговоров по Украине. Однако для этого, на взгляд авторов статьи, Белый дом может потребовать у Кремля понижение уровня сотрудничества с Китаем.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее допустил, что Трампу удастся добиться урегулирования конфликта на Украине, поскольку он является прагматичным политиком, а «ключи», необходимые для урегулирования, находятся в Вашингтоне.