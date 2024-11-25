Москва, 25 ноября, 2024, 12:22 — ИА Регнум. Россия надеется на прекращение ударов израильских военных по гражданским объектам на территории Ливана. Об этом 25 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Global Look Press/Omar Ashtawy Apaimages/Keystone Press Agency

«Мы, конечно, в данном случае хотели бы уже видеть прекращение ударов по гражданским объектам», — заявил он на брифинге, комментируя возобновление атак истребителей ВВС Израиля на южные окраины Бейрута.

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия считает очень важным, чтобы в результате таких ударов не становились жертвами мирные жители.

Как сообщало ИА Регнум, утром 23 ноября Израиль совершил авианалёт по району Баста в центре Бейрута. Также израильские военные нанесли удар по району Шиях, который находится в южных пригородах ливанской столицы.

Позднее в этот же день в минздраве Ливана рассказали, что в результате атак истребителей армии Израиля по территории страны погибли 84 человека. Ещё 213 мирных жителей получили ранения.

Вечером 13 ноября и ранним утром 14 ноября ВВС Израиля осуществили серию авиаударов по южным пригородам Бейрута. Три из них пришлись на район Шиях, расположенный недалеко от широко известной церкви Святого Михаила. Взрывы также были слышны в центре столицы Ливана.