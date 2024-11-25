Москва, 25 ноября, 2024, 11:59 — ИА Регнум. Российские власти делают всё возможное для возвращения вывезенных на Украину жителей Курской области. Об этом 25 ноября на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее, 22 ноября, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова проинформировала, что Россия вернула с Украины 46 жителей Курской области, которые были вывезены за пределы региона украинскими формированиями.

«Подобные договоренности являются результатами очень сложных переговоров. Эти сложные переговоры были проведены, они по определенным каналам продолжаются», — отметил спикер Кремля.

Как передавало ИА Регнум, 14 октября Москалькова заявила, что в её аппарат поступили обращения от родственников более чем 1 тыс. жителей Курской области, которых насильно вывезли украинские военные. Она также рассказала, что направила омбудсмену Украины Дмитрию Лубинцу письмо, в котором попросила сообщить число жителей российского региона, насильно вывезенных из их домов.

В Минске 8 ноября прошла встреча Москальковой и Лубинца. Они обсудили взаимодействие по оказанию помощи гражданским лицам, в том числе по установлению местонахождения и воссоединению семей и взаимному посещению пленных.

24 ноября курский губернатор Алексей Смирнов сообщил, что 46 возвращённых жителей разместили в ПВР. Их обеспечат жильём, питанием, медицинской и психологической помощью. Жители также смогут воспользоваться мерами поддержки.