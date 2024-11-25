Уфа, 25 ноября, 2024, 11:34 — ИА Регнум. В Башкирии девятилетняя школьница согласилась выполнять задание неизвестного в обмен на Rubux — внутреннюю валюту популярной у подростков онлайн-игры Roblox. Одним из заданий было сфотографировать смс-коды с телефона своей бабушки. В итоге со счетов женщины пропали все сбережения, а девочка так и не получила «рубуксы». Об этом ИА Регнум сообщил источник.

dpa/picture-alliance/Marijan Murat/ТАСС

С заявлением в полицию обратилась 56-летняя жительница одного из сёл в Шаранском районе Наталья Л. (имя изменено). Женщина сообщила оперативникам, что неизвестные похитили с её банковских счетов все сбережения. Инцидент произошёл ещё в конце октября, однако известно об этом стало только сейчас. Женщина работает пекарем и одна воспитывает девятилетнюю внучку.

В ходе проверки полицейские выяснили, что школьница увлекается игрой на онлайн-платформе Roblox. В интернете девочка нашла некий чат, в котором неизвестные предложили ребёнку сделку: выполнять задания в обмен на Rubux — внутреннюю валюту игры Roblox. Девочка согласилась и попросила у своей бабушки телефон, чтобы выполнять задания от неизвестных. Женщина подвоха не заподозрила, ведь внучка часто берет у неё телефон, чтобы поиграть.

«Среди заданий от неизвестных были такие требования: взять телефон бабушки, сфотографировать его с включённым экраном, отправить фотографии с телефона с смс-сообщениями от банка и тому подобное. Школьница чётко выполнила все инструкции, после чего неизвестные кураторы удалили чат с ребёнком», — рассказал ИА Регнум источник.

За выполненные задания девочка не получила «рубуксов» и сообщила о странных людях из чата бабушке. Женщина сразу проверила свой счёт в банке и увидела, что на счетах осталось 8 рублей.

«По словам потерпевшей, мошенники закрыли её банковский вклад и украли 107 000 рублей. Еще 20 000 рублей перевели с дебетовой карты. Это были все сбережения семьи», — отметил собеседник.

В настоящий момент по факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ — Кража. Ведётся расследование.

Roblox — это игровая онлайн-платформа и система создания игр, позволяющая любому участнику как создавать свои собственные игры, так и играть в уже созданные. По данным из открытых источников, сайт игровой платформы занимает второе место по популярности среди подростков. В начале 2024 года платформа Roblox побила мировой рекорд — одновременно онлайн на платформе находились более 9,7 млн пользователей.

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