Анкара, 25 ноября, 2024, 13:58 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп может начать переговоры по урегулированию конфликта на Украине до конца 2024 года. Такое мнение 25 ноября высказал турецкий аналитик Мехмет Чагатай Гюлер.

Global Look Press/Allison Robbert — Pool via CNP/Consolidated News Photos

По его словам, самым вероятным сценарием, который Трамп предложит сторонам украинского конфликта, будет возможность зафиксировать текущее состояние сил на линии фронта, что отчасти выгодно для России, так как усиливает её влияние в зоне конфликта по сравнению с периодом до февраля 2022 года, однако не соответствуют её конечным целям.

«Для Москвы это будет не мирное соглашение, а временное урегулирование прекращения огня. Поэтому прекращение огня по текущему статус-кво будет хрупким и может потенциально превратиться в замороженный конфликт», — привело слова эксперта «РИА Новости».

Гюлер отметил, что принятие существующей на фронте ситуации для Киева могло бы стать серьёзной потерей, однако на фоне дефицита личного состава и боеприпасов у украинской армии могло бы защитить его от дальнейших потерь в зоне боевых действий. При этом утрата территорий и наличие сохраняющейся угрозы конфликта также не является идеальным сценарием и для Украины, добавил он.

«Причиной обсуждения возможности начала переговоров является потенциальная спираль напряжённости. Трамп может инициировать переговоры до конца года, понимая, что ситуацию становится все труднее контролировать с каждым днём. Тем не менее остаётся спорным, насколько неофициальные усилия оказываются продуктивными, и неизвестно, реализуются ли они впоследствии», — уточнил Гюлер.

Как сообщало ИА Регнум, 24 ноября экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что киевский режим не согласится на быстрое разрешение украинского конфликта. Он также выступил с утверждением, что «ключ к миру» на Украине якобы находится не в Киеве, а в Москве.

Ранее в этот же день конгрессмен Майк Уолц заявил, что будущая администрация Трампа начнёт заниматься разрешением конфликта на Украине с самого начала своей работы в январе 2025 года.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 25 ноября заявил, что действующая американская администрация продолжает антироссийскую политику, никаких намёков на стремление урегулировать конфликт на Украине с её стороны нет. По его словам, так представители Демпартии США пытаются оставить своеобразное «наследие» Трампу и загнать его команду в тупик.