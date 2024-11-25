Тайбэй, 25 ноября, 2024, 11:02 — ИА Регнум. Экс-президент Китайского Тайбэя (Тайваня) Цай Ивэнь призвала США в приоритетном порядке помогать Украине вместо острова. Об этом сообщило издание Politico.

EPA/RITCHIE B. TONGO/TASS

«США должны сделать всё возможное, чтобы помочь украинцам. У нас (Китайского Тайбэя. — Прим. ред.) ещё есть время», — заявила Ивэнь 23 ноября на Международном форуме по безопасности в Галифаксе.

По её словам, американская поддержка Украины может стать наиболее эффективным средством сдерживания будущей агрессии Китая.

Как сообщало ИА Регнум, действующий президент США Джо Байден 4 июня допустил отправку американских войск на Китайский Тайбэй. По его словам, это может произойти при «применении силы» Китаем против острова.

27 июля глава МИД КНР Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что остров был и остаётся частью Китая и никогда не будет «отдельным государством». Он подчеркнул, что Пекин обязательно будет принимать контрмеры, когда силы, поддерживающие Тайвань в стремлении отделиться, будут совершать провокации.

В конце октября газета The New York Times (NYT) предположила, что на фоне возможной войны с Китаем армия США вынуждена готовиться к такому варианту развития событий, в том числе и на основе опыта российско-украинского конфликта. Отмечалось, что американские военные используют навыки в части действий малых диверсионных групп и применения средств связи. Они также учатся быстро рассредоточиваться на местах, разделяясь на малых пехотных машинах, а затем одновременно собираясь для атаки.