Москва, 25 ноября, 2024, 10:58 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба возбудила ещё одно дело в отношении «Альфа-Банка» в связи с нарушением кредитной организацией закона о рекламе. Об этом 25 ноября сообщили в пресс-службе ФАС.

Роман Демьяненко/ТАСС

Отмечается, что с начала текущего года ФАС возбудила против «Альфа-Банка» 21 дело по признакам нарушения рекламного законодательства. Кредитной организации были назначены штрафы на общую сумму 9 млн рублей.

Антимонопольное ведомство сообщило о жалобах граждан на рекламу «Альфа-Банка» на телевидении. В роликах утверждается, что «Альфа-Банк» — «лучший банк для бизнеса» и что он осуществляет платежи и переводы без комиссии. Кредитная организация призывает в рекламе открыть счёт для ведения бизнеса.

Как сообщили граждане, текст разъясняющих сносок выполнен трудным для восприятия способом и слишком быстро исчезает с экрана.

«По мнению ведомства, приведение в рекламе некорректных сравнений и отсутствие информации о существенных условиях платежей и переводов без комиссии может вводить потребителей в заблуждение и содержит признаки нарушения закона о рекламе», — сообщили в ФАС.

В связи с этим ведомство возбудило дело против «Альфа-Банка». Если будет установлено, что кредитная организация допустила нарушение, её оштрафуют.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале ФАС возбудила против «Альфа-Банка» дело из-за недостоверной информации в рекламе, касающейся отмены комиссии за эквайринг. Крупным шрифтом в рекламе сообщалось об отмене комиссии за эквайринг, а важная информация об ограничениях такого тарифа сообщалась в поясняющих сносках мелким шрифтом.

В конце октября ФАС возбудила дело против ВТБ в связи с нарушением закона о рекламе. В ролике, касающемся вкладов, важная информация шла в течение короткого времени и демонстрировалась трудным для восприятия способом.