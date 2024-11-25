Сеул, 25 ноября, 2024, 10:43 — ИА Регнум. Окружной суд Восточного Донгбу Сеула приговорил 26-летнего гражданина Южной Кореи к году тюремного заключения после того, как он намеренно набрал лишний вес, чтобы не идти в армию. Об этом сообщило издание Korean Herald.

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«Обвиняемый намеренно набирал вес, удвоив ежедневный рацион и выпивая большое количество воды непосредственно перед медицинским осмотром для призыва в армию», — сказано в публикации от 24 ноября.

Как утверждает газета, на первичном медосмотре в октябре 2017 года мужчина был признан годным к военной службе. К моменту осмотра в июне 2023 года его вес составил уже 102,3 кг при росте 169 см.

По данным издания, с разработкой диеты для набора веса уклонисту помог его друг. Он получил шесть месяцев тюрьмы за пособничество.

Как передавало ИА Регнум, 23 ноября группа украинских уклонистов попыталась переплыть реку Тису на надувной лодке, но попалась сотрудникам Госпрогранслужбы. По данным ведомства, уклонистам пообещали предоставить «безопасный маршрут» — который, впрочем, таковым в результате не оказался. Беглецов задержали у самой границы с Венгрией, в скором времени они предстанут перед судом.