Москва, 25 ноября, 2024, 10:33 — ИА Регнум. На данный момент уже более 90% территории России покрыто снегом, и за неделю эта ситуация не изменится. Об этом в понедельник, 25 ноября, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

По словам синоптика, в настоящее время территория северной половины Центрального федерального округа покрыта снегом, которого нет только в его южной части — в Тамбовской, Липецкой и Воронежской областях, а также на юге Приволжского федерального округа.

«Более 90% площади России покрыто снегом, хотя и регистрируются температурные положительные аномалии. <…> Поскольку снег не прогнозируется в центре европейской [части] России до конца недели, ситуация не изменится», — процитировал его слова ТАСС.

Вильфанд уточнил, что на фоне влияния на погоду положительных температур в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах будут наблюдаться лишь «пятнышки снега», в то время как высота снежного покрова в Ямало-Ненецком автономном округе уже составляет от 30 до 45 см, а в Якутии — от 15 до 50 см.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 25 ноября в пресс-службе Московского планетария рассказали, что 21 декабря в России и других странах Северного полушария будет наблюдаться самый короткий световой день. Его продолжительность составит 6 часов 59 минут.

Главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова 12 ноября рассказала, что в столице прогнозируется тёплая зима, а температура воздуха, как ожидается, будет повышенной до марта. Синоптик констатировала, что, таким образом, положительная аномалия температуры воздуха продержится с июня 2024 года как минимум до марта 2025 года.