Москва, 25 ноября, 2024, 10:28 — ИА Регнум. Главное управление Роспотребнадзора по Москве опровергло информацию об отравлении детей в школе №1512 на востоке города. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента образования и науки.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Управление Роспотребнадзора по Москве провело эпидемиологическое расследование в школе №1512 на востоке столицы, где ранее 32 школьника обратились к врачам с симптомами кишечной инфекции. У детей обнаружен норовирус — острая кишечная инфекция, возбудителем которой является один из кишечных вирусов», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что заражение детей могло произойти контактно-бытовым путем от первых заболевших. По итогам проверки в результатах лабораторных исследований суточной пробы питания, воды из всех кулеров, смывов с поверхностей и клинического материала у сотрудников школы норовирусы не обнаружены.

«Основной путь передачи любой кишечной инфекции, как и норовирусной инфекции — контактно-бытовой», — сказано в сообщении. В ведомстве пояснили, что норовирусы очень заразны, так как десятка частиц вируса, оставшихся на поверхности любого предмета, достаточно для заражения человека при контакте с ними. Попадание этого вируса в детский коллектив очень часто ведёт к распространению кишечной инфекции среди детей.

Норовирус хорошо поддаётся лечению в домашних условиях и переносится в легких формах. Лечение включает в себя обильное питье, приём энтеросорбентов и соблюдение диетического питания. «Традиционно, главная защита от норовирусной и других кишечных инфекций — это соблюдение правил личной гигиены», — приводятся в материале слова главного детского инфекциониста Москвы, профессора Людмилы Мазанковой.

Всем обратившимся в поликлинику детям оказали необходимую помощь амбулаторно. На данный момент все заболевшие школьники выздоровели. В школе возобновили образовательный процесс.