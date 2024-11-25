Петропавловск-Камчатский, 25 ноября, 2024, 10:20 — ИА Регнум. В бухте Раковая Камчатского края началось строительство регазификационного комплекса сжиженного природного газа. О старте работ сообщил губернатор Владимир Солодов. «Началось строительство плавучей регазификационной установки в бухте Раковая. Также мы приступили к созданию наземной инфраструктуры», — сказал губернатор.

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Для реализации проекта необходимо выполнить два блока работы: создать плавучую регазификационную установку, которая расположится в бухте Раковая, а также инфраструктуру на берегу. Солодов добавил, что финансирование строительства наземной части в полном объеме обеспечивается за счёт средств федерального бюджета с минимально предусмотренным законодательством софинансированием из краевого бюджета.

Комплекс будет построен к концу 2026 года. «К этому же времени будет завершено строительство плавучей составляющей — это сама регазификационная установка и суда-челноки, которые заказаны за счёт средств ПАО «НОВАТЭК» — нашего надёжного партнёра», — отметил Солодов.

Глава Камчатки подчеркнул, что от реализации проекта зависит бюджетная ситуация, надёжность энергоснабжения и уход от завозного мазута, который сейчас создает серьёзные сложности.

Реализация проекта комплекса позволит обеспечить поставки СПГ для энергетических нужд Камчатского края в объёме до 446 тыс. тонн (620 млн кв. м природного газа) ежегодно, для замещения недостающих объемов Камчатских месторождений в рамках программы газификации Камчатского края. Поставка СПГ для целей газификации потребителей Камчатского края будет осуществляться в рамках проекта «Сахалин-2».

Также проект позволит улучшить экологическую обстановку в регионе. С переводом мазутных и угольных котельных на газ выброс вредных веществ в атмосферу снизится в 1,5–2 раза.

Газификация котельных и ТЭЦ существенно сократит расходы бюджета на компенсации межтарифной разницы. Также это позволит обеспечить надежность работы и экологичность ТЭЦ в Петропавловске-Камчатском и в целом энергетической системы края.